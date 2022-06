Gemeente Midden-Drenthe houdt 5 miljoen over, maar rekent zich niet rijk

Midden-Drenthe heeft te maken met een forse financiële meevaller: de gemeente houdt dit jaar vijf miljoen euro over op de jaarrekening. Dat komt onder andere door te hoog ingeschatte zorgvraag, het personeelstekort en het grote aantal bouwaanvragen. Toch is de gemeente niet gerust op de toekomst. Het gaat namelijk om eenmalige meevallers.

Het hoogste bedrag houdt de gemeente over op het sociaal domein, zoals de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), jeugdzorg en huishoudelijke hulp. Het gaat om 1,5 miljoen euro.

Volgens wethouder Jan Schipper is dat niet omdat zaken zijn blijven liggen. "Iedereen die zorg nodig had, heeft dat gekregen. We hebben ook geen oplopende wachtrijen gehad", legt hij uit. Het voordeel werd vooral gehaald omdat de gemeente het aantal mensen dat zorg nodig heeft, te hoog inschatte. "We hebben een mindere stijging in de zorgaanvraag gehad dan verwacht."

Minder salaris uit te betalen door personeelstekort

Een andere oorzaak waardoor de gemeente geld overhoudt, is het personeelstekort. Dat scheelt bijvoorbeeld salariskosten. De gemeente kampt al een langere tijd met onderbezetting. Als kleine gemeente is het volgens de wethouder lastig om de openstaande vacatures in te vullen. "Dit voordeel had ik liever niet gehad", legt Schipper uit. "Sommige werkzaamheden zijn hierdoor later of niet uitgevoerd en dat blijft een zorgpunt."

Het personeelsbestand is dan ook nog niet op sterkte. "Vroeger werkte iemand dertig jaar bij dezelfde gemeente, dat is nu niet meer zo. Ook gaan er mensen met pensioen, die moeten dan wel opgevolgd worden."

Bouwaanvragen nemen toe

Nog een ruime zeven ton extra wist de gemeente te behalen via de leges. Inwoners betalen die voor dienstverleningen zoals het aanvragen van een vergunning of paspoort. Dat bedrag betaal je in de vorm van een 'lege'. Het kan ook een projectontwikkelaar zijn die dit voor zijn vergunningen moet betalen.

De gemeente mag op de leges wettelijk geen winst maken. Dat de uitgaven zeven ton voordeliger uitvallen komt door een enorme toestroom in aanvragen van inwoners. Schipper: "We hebben bijvoorbeeld meer bouwvergunningen dan verwacht. Kijk naar grote bouwprojecten, maar ook een nieuw waterpompstation van het WMD, een gloednieuwe middelbare school die dit jaar is opgeleverd of woningen op het Lievingerveld waar een vergunning voor is aangevraagd. Dat is er ook een heel aantal. Dan gaat het snel."

Het grootste gedeelte van de vijf miljoen die op de plank blijft liggen, bijna twee miljoen, komt in de reserves van de gemeente terecht. Verder wordt het geld bewaard voor het sociaal domein en is er zes ton achter de hand als buffer bij bouwprojecten.

Opvallend is dat de gemeente ook acht ton investeert in haar eigen dienstverlening. "Dat heeft alles te maken met de toeslagenaffaire", legt Schipper uit. "Dit is niet het geld voor de gedupeerden van de toeslagenaffaire, maar dit is het geld dat we investeren om te voorkomen dat we er nog een keer in terechtkomen. We gaan de dienstverlening van kwetsbare inwoners, met complexe problematiek, verbeteren."

Niet gerust op lange termijn

Ondanks alle meevallers is de gemeente niet gerust op de lange termijn. "De structurele financiële positie van de gemeente staat al langere tijd onder druk. Belangrijke reden daarvoor is de onwil van de Rijksoverheid om voldoende middelen ter beschikking te stellen voor de naar de gemeente overgehevelde taken", schrijft de gemeente.