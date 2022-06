Boete Forum voor Democratie voor illegale kerstmarkt Wijster blijft staan

Forum voor Democratie moet een boete van 10.000 euro betalen voor het houden van een illegale kerstmarkt in Wijster. De politieke partij had hiertegen bezwaar gemaakt, maar de commissie die zich hierover heeft gebogen is het eens met het besluit van burgmeester Cees Bijl.

Toezichthouders en de politie constateerden dat de organisatie ongehoorzaam was. Vanuit meerdere kramen werden goederen en eten verkocht, ook werd bier gedronken aan statafels. Van een demonstratie was dus geen sprake.

Forum kan een zaak aanspannen tegen de gemeente om in beroep te gaan. Het is onbekend of de partij dat doet of dat ze de boete alsnog betalen.