Schoolfeest Emmen kort verstoord door brandje in oldtimer

Een oldtimer heeft vanavond op het Raadhuisplein in Emmen korte tijd vlam gevat. Het vuur ontstond onder de motorkap van deze klassieke Alfa Romeo uit 1967.

Het voertuig kwam naar Emmen vanwege een eindexamenfeest van het Esdal College, dat wordt gehouden in het Atlas Theater. Het is traditie dat de leerlingen in oldtimers naar dit schoolfeest worden gebracht. De politie kon het brandje goed onder controle krijgen, maar na actie van de brandweer werd het vuur volledig gedoofd.