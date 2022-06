Verstopping in hoofdriool oorzaak stank bij vijver Emmen

Een verstopping in het hoofdriool is de oorzaak van de stankoverlast in een overstortvijver tussen de wijken Angelslo en Emmerhout in Emmen. Inmiddels is dit verholpen, laat wethouder René van der Weide weten. Waarmee de putlucht ook de kop moet zijn ingedrukt.

Vorige week klaagden omwonenden over een vieze lucht die ontstond na een pittige regenbui. Overtollig rioolwater werd met troep en al geloosd in het vijverwater. Uitwerpselen, tampons en maandverband dreven als gevolg in het water. Volgens de buurtbewoners gebeurt dit vaker na regenval.

Vaker controles

Kortom, een zaak waar letterlijk een luchtje aan zat. Henk Bos (Wakker Emmen) vroeg daarom aan de wethouder of er nog actie wordt genomen. Van der Weide liet weten dat in ieder geval vaker controles worden uitgevoerd. "Ook bekijken we of we de betonnen rioolleiding kunnen vervangen door een kunststof exemplaar." Het risico op verstoppingen zou daarmee afnemen.

Aanpak rioolstelsel

De gemeente is verder van plan het omliggende rioolstelsel zoveel mogelijk te vervangen door een gescheiden systeem. In Angelslo is dat in voorgaande jaren al gebeurd aan de Elkingeslag, Bettingeslag en Smedingeslag. In de toekomst wordt de riolering aan de Wendeling, de Oude Meerdijk en het Laan van het Kinholt vervangen. In Emmerhout wordt er nog een afvoer gemaakt aan de overstortvijver aan de Houtweg.