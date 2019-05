Bevrijdingsfestival live op radio en TV Drenthe

Zo zijn er bevrijdingsevenementen in onder meer de Emmer wijk Emmerhout, in de Gouveneurstuin in Assen en op het Holtingerveld.Het grootste bevrijdingsevenement van Drenthe is het Bevrijdingsfestival bij de Baggelhuizerplas in Assen. RTV Drenthe-verslaggever Robbert Oosting loopt daar rond en doet live verslag. In een speciale radio-uitzending van 12.00 tot 18.00 uur schakelen we regelmatig naar het festivalterrein en kun je meegenieten van het feest daar. Beelden daarvan zijn dan ook live te zien op TV Drenthe.Verder zijn er tijdens de uitzending onder meer interviews met artiesten die in Assen optreden, zoals Kenny B en Blaudzun.