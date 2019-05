Ondernemen in Drenthe: Was getekend, Esther van der Linden

"Het gebeurt gewoon in mijn hoofd, ik kan het eigenlijk niet eens uitleggen", vertelt Van der Linden. Sinds een paar jaar maakt ze met haar bedrijfjetekeningen om de communicatie bij bedrijven te verbeteren."Communicatie kan zoveel effectiever, je komt heel snel tot de kern, omdat je er een beeld bij hebt. Je brengt woord en beeld samen", vat Van der Linden het tekenen samen. Bedrijven die een vraagstuk, kwestie of situatie verbeeld willen hebben door middel van een tekening kunnen een beroep op haar doen."Op het moment dat ik met mensen in gesprek ben, gebeurt er al van alles in beelden", legt de tekenares uit. Als ze een opdracht krijgt, tekent ze vaak al bij het eerste gesprek wat kladjes. Thuis werkt ze de aantekeningen uit om er vervolgens een zakelijke tekening van te maken. Ook tekent ze 'live'. Bij vergaderingen en bijeenkomsten maakt Van der Linden in plaats van notulen een tekening, die volgens haar veel beter blijft hangen dan de gewone aantekeningen.Esther van der Linden: "Op het moment dat het wat meer bekend wordt in het Noorden weet ik zeker dat er meer organisaties zijn die er gebruik van willen maken. En zo langzamerhand zie je al wel dat mensen zien wat de kracht is van zakelijk tekenen."Kijk hier de hele uitzending van Ondernemen in Drenthe: