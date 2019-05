De vijfde klasse F: Bij SETA kan heel veel

Vorig seizoen eindigde SETA op de twaalfde plaats in de vijfde klasse F. Willy Kral, die als speler een verleden heeft bij BV Veendam, probeert de blauw-witten uit de kelder te sleuren. De club is tevreden over het plaatsje in het linkerrijtje."Moe zijn. Of weglopen. Of wat voor een verhaal ook naar mij toe. Ik heb een heel goede bank. Ik ga gelijk actie ondernemen." Kral laat er in de kleedkamer geen gras over groeien. Opponent FC Assen moet verslagen worden. "Vanmiddag kunnen wij wéér aanhaken. Aanhaken, alsjeblieft."Heel veel kan bij SETA. Zo schieten supporters in een leren jasje de keepers warm. Ook is SETA een kleurrijk gezelschap. "Van Russisch tot Armeens. Ethiopië. Ik zal ze straks nog eens vragen waar ze allemaal vandaan komen. In ieder geval: het is een topcultuur hier", vertelt Joeri Westerhof. En waar komt de captain zelf vandaan? "Stadskanaal. Gewoon zo simpel mogelijk.""Er is maar één ding, boys. Één ding", gaat Kral verder in de kleedkamer. "Alsjeblieft. Kom niet aanzetten met van die doet niets of die wil niets. Of die heeft geen zin. Want dan is hij van mij. Dan gaat hij eruit. Er telt maar één ding vandaag. Vragen? Vragen? Geen vragen?"Vlak voor het beginsignaal van het treffen tussen SETA en FC Assen wordt aanvoerder Westerhof gevraagd naar zijn hoofdcoach. "Je speelt vijfde klasse, dus je mag niet teveel verwachten. Aangezien hij hoog heeft gevoetbald, moet hij zich soms aanpassen. De jongens pikken het toch goed op. Als we winnen gaan we naar de vierde plek.""Prima trainer. Daarnaast is het mijn zwager dus ik kan ook geen negatief woord over hem zeggen", besluit Westerhof met een knipoog. Gesteund door een goede bank schiet SETA zaterdagmiddag uit de startblokken. Yousif en twee keer Altun tillen de score naar 3-0.Het passievolle voorwerk van Kral werpt zijn vruchten af. SETA rolt FC Assen met 6-0 op. Kral kan rustig gaan slapen. Langzaam krabbelen de Groningers op. De periodetitel behoort nog tot de mogelijkheden. Want bij SETA kan heel veel.