Foutje bedankt; buslijn Zoetermeer - Rotterdam langs de Drentse Hoofdvaart

René Korsaan maakte vanochtend een foto van het informatiebord op het station in Assen. Daarop valt te lezen dat de buslijn 20 naar Rotterdam Noord over drie kwartier vertrekt.Jorne Bonte van het OV-bureau Groningen Drenthe is op de hoogte van het probleem. "Er gaat iets mis met de borden met dynamische reisinformatie, die worden bediend via een landelijk loket. Op een of andere manier is de informatie voor buslijn 20 tussen Assen en Dieverbrug verkeerd ingevuld. Op de borden is die lijn nu omgedoopt tot de route tussen Zoetermeer en Rotterdam."Volgens Bonte zal het probleem op de borden vandaag niet meer worden opgelost. "Maar de bus tussen Dieverbrug en Assen rijdt wel gewoon hoor. En in dit geval ook keurig volgens de daadwerkelijke dienstregeling, ondanks wegwerkzaamheden op de route. Andere dagen rijdt de bus een aangepaste route, maar vandaag op Bevrijdingsdag rijdt de bus wel langs de wegwerkzaamheden, om zo mensen naar het Bevrijdingsfestival in Assen te kunnen brengen."