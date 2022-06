Studenten met zelfontworpen auto's op TT Circuit: 'Bloed, zweet en tranen zitten hierin'

Het duurt niet lang meer en dan vindt de TT weer plaats op het circuit in Assen. Studenten van over de hele wereld draaien de baan alvast warm en racen deze week met hun zelfontworpen auto's op het circuit. Afgelopen week vond daar namelijk de Shell Eco Marathon plaats, met vandaag de race om het kampioenschap. De teams hadden deze week nog de tijd om aan de auto's te bouwen en te rijden op de baan.

De auto's die te vinden zijn op het circuit hebben maar een doel: zo ver mogelijk rijden met zo min mogelijk energie. Tussen de vele teams die van over de hele wereld in Assen neerstreken, zijn vijf Nederlandse teams aanwezig.

Bloed, zweet en tranen

"Met dit project zijn we al een jaar bezig. Bloed zweet en tranen zitten hierin", vertelt student Joris Oosterhuis. Samen met medestudenten van de opleiding Automotive op de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN), heeft hij het afgelopen jaar hard gewerkt aan de auto. "We doen dit als tweedejaarsstudenten naast onze studie. We krijgen er wel wat studiepunten voor, maar dat is het dan ook. Er zit heel veel werk in en daarom ben ik ook supertrots als teammanager om te zien dat we zoiets moois hebben gemaakt", vertelt hij.

Net een gewone auto

Ze hebben allerlei verschillende vormen en kleuren en ze hebben allemaal vier wielen. De kleine autootjes zijn dus eigenlijk goed te vergelijken met een gewone auto: "We moeten ons houden aan bepaalde regelementen. We moeten ruitenwissers hebben, stadsverlichting en remmen. Dus het lijkt heel erg op een gewone auto, maar dan een kleinere versie daarvan", legt Oosterhuis uit.

De auto's zijn alleen wel wat langzamer. De auto van het team van Oosterhuis rijdt maximaal 45 kilometer per uur, maar houdt zich aan de strategie om het zo lang mogelijk vol te houden op de baan: "We rijden het zuinigst rond de 30 kilometer per uur, dus op het TT Assen zullen we zoveel mogelijk 30 kilometer per uur proberen te rijden."

Strategie

De studenten van de HAN hebben ervoor gekozen om hun auto te laten rijden op waterstof. "Dat is heel goed voor het milieu. Het uitlaatgas is eigenlijk gewoon puur water, dus dat kun je ook gewoon drinken", vertelt Oosterhuis trots.

In tegenstelling tot de motoren die normaal gesproken met veel lawaai over de baan racen, maken de kleine autootjes maar weinig geluid. Dit komt door de verschillende energiebronnen waar de auto's op rijden: een verbrandingsmotor (die rijdt op diesel, ethanol of benzine), een elektrische batterij of een waterstofbrandstofcel.

Elke energiebron kent zijn eigen strategie. Terwijl bijvoorbeeld de auto's op waterstof proberen het lang vol te houden op constante en duurzame snelheid, rijden de auto's op verbrandingsmotoren bij de start zo snel mogelijk, zodat ze daarna zo lang mogelijk kunnen uitrollen.

Toekomst