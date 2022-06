Voormalige vaccinatielocatie Hoogeveen toch geen basisschool voor Oekraïense kinderen

Er komt toch geen tijdelijke basisschool voor Oekraïense kinderen in de voormalige vaccinatielocatie aan de Vos van Steenwijklaan in Hoogeveen. Dat komt onder andere door een gebrek aan onderwijspersoneel.

Dat laat burgemeester Karel Loohuis weten in een brief aan de gemeenteraad. De schoolbesturen van Bijeen en PricoH hadden de intentie om daar Oekraïense basisschoolleerlingen op te vangen. In mei had de school, die De Kienderbloesem zou gaan heten, al open moeten zijn.