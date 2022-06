Ondanks corona gaat het hard met foodtrucks: 'Leuk om onder de mensen te zijn'

Elke festivalganger is er al lang mee vertrouwd: eten scoor je bij een oldtimer busje. En dan het liefst een hip gerecht uit een busje met een grappige naam op het dak. Het aantal foodtrucks, letterlijk 'voedselbus', is in het hele land aan een opmars bezig. In Drenthe is het aantal in vijf jaar van 22 naar 51 gestegen.

De groei, die blijkt uit cijfers van de Kamer van Koophandel, komt als een verrassing voor Leonie Pluyter. Zij organiseert het Barrel Food Truck Festival in Emmen dat dit weekend op het Raadhuisplein staat. "Wij zien vooral dat mensen in coronatijd zijn gestopt met de foodtruck."

Op het festival in Emmen staan dit jaar 17 trucks. Dat is minder dan in het verleden, maar beduidend meer dan de afgelopen jaren, toen het festival vanwege coronamaatregelen werd afgelast. De foodtruck was in de jaren voor de coronacrisis sterk in opkomst. Veel beginnende ondernemers werden daardoor hard getroffen door de maatregelen, zo ook Marlon Bieze uit Stadskanaal. Hij had net zijn laatste afbetaling gestort toen hij zijn inkomsten op zag drogen.

Nacho's

"Ik had een jaar volgepland staan, maar corona gooide roet in het eten", zegt Bieze. Uit zijn caravan, met daarop de naam Nacho's by Macho's, komen vooral Mexicaans getinte producten: chili con of sin carne, brownies met rode peper en nacho's met gesmolten kaas. "Het mooie van nacho's is dat je er eigenlijk alles bovenop kan gooien. Je kan de Mexicaanse kant opgaan, of sneaky een andere kant."