Wytse Kooistra krijgt nog een kans op landstitel

Wytse Kooistra krijgt nog één kans op het behalen van de landstitel in het volleybal. Met zijn ploeg Lycurgus uit Groningen versloeg de volleyballer uit Noord-Sleen het team van Orion en daarmee is de tussenstand na vier partijen 2-2. Volgende week speelt Lycurgus in de Martiniplaza de beslissende wedstrijd voor het kampioenschap.

Kooistra is bezig aan zijn laatste seizoen als profvolleyballer en zal volgend seizoen de mannen van VC Sleen gaan trainen. Vóór vandaag stond zijn ploeg Lycurgus met 1-2 achter na drie wedstrijden om de landstitel, en bij een nieuw verlies zou zijn carrière voorbij zijn.Lycurgus nam in de eerste set een voorsprong door met 21-25 te winnen. De tweede set ging echter in 27-25 verloren en nadat ook de derde set in 25-19 naar Orion ging keken de Groningers tegen een achterstand aan.In de vierde set werden de rollen echter omgedraaid en won Lycurgus ruim met 16-25. In de beslissende vijfde set was de weerstand van Orion gebroken en trokken de bezoekers in 5-15 aan het langste eind.Door de 2-2 gelijke stand na vier wedstrijden valt de beslissing om het kampioenschap volgende week in de Martiniplaza Groningen. De winnaar van die wedstrijd mag zich kampioen van Nederland noemen. Daarna is de carrière van Kooistra definitief voorbij, wellicht wel met een prijs op zak.