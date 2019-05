Assenaar publieksfavoriet bij de Carving Cup 2019

Van der Leur is in 2005 begonnen met de motorzaagkunst. "Het is een aantal jaren geleden begonnen als hobby. Op een gegeven moment is het uitgegroeid tot mijn werk", vertelt Van der Leur. "Nu ben ik bezig met twee zeeschildpadden"De Carving Cup is een jaarlijkse wedstrijd voor motorzaagkunstenaars. In twee dagen moeten ze een standbeeld maken van een boomstronk en dat allemaal met een motorzaag.De Assenaar hoopte al in de top vijf te eindigen. "Er moet nog wel wat gebeuren", vertelt Van der Leur. "Maar ik heb nog een paar uur en in die paar uur kan heel veel."Volgens boswachter en organisator Martijn Harms zijn er niet veel van dit soort wedstrijden in Nederland. "Wij hebben een wedstrijd en daarnaast is er nog het NK", zo legt hij uit. "Ze winnen hier alleen maar een houten trofee, maar de eer is waarom ze het doen. Dat heeft echt een betekenis", zo legt de boswachter uit.Onder Van der der Leur eindigden Jeroen Boersma en Roel van Wijlick in de publiekswedstrijd. De vakjury wees Dave Harmsworth als winnaar aan. Thomas Weijenberg en Roel van Wijlick werden tweede en derde..