Kabinet weet waar stikstofreductie moet komen; ontspringt Drenthe de dans?

Het kabinet heeft uitgewerkt hoeveel stikstofreductie er moet komen op welke plek in Nederland. In sommige gebieden in Nederland moet de uitstoot van stikstof met 70 tot 80 procent worden verminderd, zoals de Gelderse Vallei en De Peel in Noord-Brabant, schrijft NRC. In Groningen en Friesland zou het om 20 procent reductie gaan; Drenthe blijft onvermeld.

De provincies zouden volgens NRC zijn bijgepraat in een technische briefing door het ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij (LNV). Er zou tijdens die bijeenkomst een kaart zijn getoond met percentages van stikstofreductie. De provincie Drenthe zegt niet bekend te zijn met de genoemde percentages en wacht de officiële Kamerbrief af, die op 10 juni verschijnt.

Ook minister Christianne van der Wal van stikstof en natuur noemt geen percentage. "Hoeveel minder vee is resultaat van de gebiedsgerichte aanpak. Dus dat kun je niet exact zeggen. Dat het zal leiden tot reductie van de veestapel is evident", zei ze in een reactie tegen de NOS.

LTO Drenthe is er niet gerust op

De Drentse afdeling van LTO is er niet gerust op dat Drenthe geen maatregelen hoeft te nemen omdat de provincie niet wordt genoemd. "Het zou een mooie conclusie zijn als Drenthe de dans ontspringt. Maar de Drentse zandgronden worden wel vaak genoemd. We zijn bang voor de uitwerking en de doelen voor Drenthe. Het frustreert dat we een advies hebben gestuurd met enorme reductie. Het lijkt net alsof alles aan de kant wordt geschoven en dat uitkoop en reductie rond Natura 2000-gebieden het doel is. Het is onbestaanbaar dat dit gebeurt", zegt Arend Steenbergen van LTO.

"Ook al moet Drenthe 20 procent reduceren, dan is dat een enorme opgave gezien de 13 of 14 Natura 2000-gebieden die de provincie heeft. Ik denk dat het niet mee gaat vallen. En dat terwijl ook innovaties mogelijk zijn en er al een miljoen koeien minder zijn sinds 1984. Bovendien wordt de uitstoot geschat en niet gemeten; er komen afwijkingen voor van 100 procent. Op aannames wordt beleid gemaakt. Met dat beleid jaag je de landbouw het land uit en je mist zo de leefbaarheid op het platteland", aldus Steenbergen.

'Uitkoop laatste optie'

Ook stikstofprofessor Jan Willem Erisman was eerder al kritisch over het beleid. Hij ziet uitkoop echt als laatste optie. Volgens Erisman zijn er in Drenthe acht Natura 2000-gebieden waar iets moet gebeuren. Maar het uitkopen van boeren moet volgens hem dus niet bovenaan het lijstje staan.

"Rond die gebieden zal je het aantal dieren moeten verminderen of meer land moeten gebruiken bij dezelfde aantallen. Dat kan met natuurinclusieve landbouw, kringlooplandbouw of emissiearme landbouw", zegt Erisman. Welke maatregel ook wordt gekozen, de productie zal er vrijwel altijd onder lijden. Erisman vindt daarom dat jer gekeken moet worden hoe het inkomen van de boer op peil kan blijven.