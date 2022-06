Bootliefhebbers balen flink: het sluisje bij het Paterswoldsemeer is kapot

Mensen die met hun bootje het Paterswoldsemeer op willen, balen flink. Het sluisje is al sinds dinsdag kapot, dus niemand kan het meer op en af. Sindsdien stapelen de bootjes zich op in het Hoornsediep.

Elle Punt en haar man liggen al sinds gisterochtend te wachten voor het sluisje. "We wisten 't niet. En toen we hier kwamen zeiden ze dat de sluis stuk was, maar dat 'ie snel gemaakt zou worden."

Het blijkt dat een van de cilinders in de sluis olie lekt. Het onderdeel moet worden vervangen, maar volgens het Meerschap is het moeilijk aan het onderdeel te komen. Zodra het er is, gaan duikers het water in, maar vooralsnog laat de reparatie op zich wachten.