Nauwelijks uitbreiding bij boeren op lijst van milieuclub MOB

Ongeldige PAS-melding

Maar één van de boeren wilde een toelichting geven op de radio en voor de microfoon. De anderen zeggen te vrezen voor de gevolgen. "Het is net een stel leeuwen", zegt een boer, doelend op MOB. Daarover zegt de advocaat: "Is dat niet kinderachtig? De adressen zijn toch wel te vinden. Ze staan gewoon bij de Kamer van Koophandel ingeschreven."

Melkveehouder Hendrik Dekker uit Annen had eerder een vergunning van de gemeente voor 135 koeien en heeft er nu 108. Hij heeft waarschijnlijk geen opvolger en is niet van plan om uit te breiden. "Ik heb een aantal jaren geleden het advies gekregen om een PAS-melding te doen. De melding is ongeldig verklaard en ik leef dus nu in onzekerheid. Eigenlijk zouden de PAS-meldingen allemaal moeten worden gelegaliseerd. Intussen ga ik maar gewoon maar door met mijn bedrijf."

Onbekend met vermelding

De vergistingsinstallatie van HostBV in Klazienaveen staat ook op de lijst. Volgens manager Tjeerd Smit heeft het bedrijf geen natuurvergunning nodig door techniekontwikkeling. Verder heeft de vermelding op de lijst volgens hem weinig gevolgen. Smit geeft aan de HostBV al in de clinch lag met MOB omdat de buurman tegenstander is van de vergistingsinstallatie.

Ook Avebe in Gasselternijveen komt voor op de lijst van MOB, maar het bedrijf is daar zelf niet van op de hoogte. Ook heeft Avebe nog geen brief van de provincie ontvangen. Mocht de brief nog komen, dan zegt Avebe samen met de provincie Drenthe te gaan kijken welke extra maatregelen moeten worden genomen. Het bedrijf zegt al volop met duurzaamheid bezig te zijn

Ieder bedrijf gecontroleerd

De wettelijke tijd die staat voor een reactie van de provincie op de lijst van MOB is acht weken. "We zijn niet van plan om het vel zo strak over de oren te trekken. De provincie heeft gevraagd om een termijn van een jaar, maar dat gaat ook niet gebeuren. We zijn daarover nog in gesprek." Een woordvoerder van de provincie bevestigt deze lezing.