Droom komt uit: B&B in Zuidlaren voor mensen met afasie

Zuidlaren heeft er een bijzondere Bed and Breakfast bij. Vandaag openen de deuren van gastenverblijf Wachtershof dat speciaal is ingericht voor mensen met afasie.

Achter het woonhuis van Vicky Voorbraak en haar gezin prijkt een nieuwe zwarte schuurwoning met rieten dak. Helemaal in stijl met de omgeving. De naastgelegen molen De Wachter waakt over het gastenverblijf. Ruim drie jaar geleden verhuisde Voorbraak met haar man en twee kinderen vanuit Roosendaal naar Zuidlaren. Speciaal om haar droom te verwezenlijken: het opzetten van een gastenverblijf voor mensen met afasie.

"Ik ben logopedist. Ik merkte tijdens mijn studie dat mijn hart sneller gaat kloppen van mensen met afasie", vertelt Voorbraak. "Dus ik heb me gespecialiseerd in die richting. Al snel ontstond er een droom om een hotel te beginnen waar mensen met afasie kunnen verblijven en ook werken."

Rekening houden met problemen

Met het gastenverblijf heeft Voorbraak haar wens in een iets andere vorm uit laten komen. In de aangepaste vakantiewoning wordt op allerlei manieren rekening gehouden met problemen waar mensen met afasie tegenaan lopen. Zo is er een uitgebreide ontbijtkaart, waar met behulp van afbeeldingen een maaltijd kan worden samengesteld.

"Als je afasie krijgt, bijvoorbeeld door een beroerte, dan wordt eigenlijk je communicatie ontnomen. Je kunt het vergelijken met een bezoek aan een supermarkt op vakantie in een land waar je de taal niet spreekt. Je wilt vragen waar iets staat en moet dat met gebaren duidelijk maken", legt Voorbraak uit. "Dat hebben mensen met afasie ook, maar dan in hun eigen taal."

Hectische maatschappij

Naast allerlei praktische aanpassingen kan Voorbraak haar gasten in contact brengen met mensen die met hetzelfde te kampen hebben. "Mensen krijgen problemen met lezen, schrijven, begrijpen en spreken. Dus de aansluiting in de hectische maatschappij waarin we leven is lastig."

Om de communicatie tussen mensen met afasie te bevorderen richtte ze twee jaar geleden een stichting op: In contact met afasie. "Met de stichting proberen we mensen in hun kracht te zetten, door activiteiten te organiseren dóór mensen met afasie, vóór mensen met afasie."

Dat principe wil ze ook doorvoeren in het gastenverblijf. "Een aantal dorpen verderop woont een meneer met afasie die heel graag fietst. Hij heeft aangeboden om eventueel een fietstochtje te plannen met de gasten, mocht daar behoefte aan zijn."