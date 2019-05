Alcides wint ook zonder Wobbes

Ondanks dat Alcides speelde tegen het al gedegradeerde RKHVV, kwam de ploeg uit Meppel moeilijk op gang. “RKHVV speelde frank-en-vrij en was zeker de eerste helft de bovenliggende partij,” stelt Alcides-trainer Wilco Niemer. “We toonden weinig initiatief en misten in Jermaine Wobbes ons aanspeelpunt. Daar is onze ploeg wel op afgestemd.”Alcides kwam tot twee keer toe goed weg. Een strafschop en een gevaarlijke 1-op-1 situatie werden door doelman Pieter IJzerman vakkundig onschadelijk gemaakt. Daarmee ontsnapten de Meppelers aan een vroege achterstand. “Een achterstand in de rust was echter niet onverdiend geweest,” stelt Niemer.In de tweede helft draaide Alcides de rollen om en na een opbouwende aanval was het verdediger Peter Fokke die vanaf de rand van het 16-meter gebied de 1-0 binnen werkte. Niet veel later tikte buitenspeler Dean Lourensz de 2-0 over de lijn. “In de tweede helft waren de spelers gewend aan de nieuwe situatie en hadden ze zich ingesteld op het spel van de tegenstander. Daarmee kregen wij de overhand,” legt de trainer uit.Na de goal van Lourensz was de zege voor Alcides een feit. RKHVV ging nog wel op zoek naar de aansluitingstreffer, maar in de ontstane ruimte zorgde Ryan Luyckx voor een 3-0 eindstand.Door deze zege staat Alcides nog altijd op de zesde plaats in de ranglijst van de Hoofdklasse A, maar is het gat met Hoogland teruggelopen naar drie punten. Ook doet de ploeg van Niemer volop mee in de derde periode. “Ik had er geen rekening mee gehouden dat we nog mee zouden doen om de periodetitel en om de nacompetitie. Het is echter geen doelstelling om op korte termijn te promoveren. Belangrijker is om de komende jaren een stabiele Hoofdklasse ploeg op te zetten.”