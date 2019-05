Hoogeveen weer koploper na misstap concurrentie

Met een achterstand van één punt op SDO en DEM begon Hoogeveen zondagmiddag aan de 27e speelronde van de Hoofdklasse A. SDO liep echter een zware nederlaag op tegen Achilles 1894. De Assenaren wonnen met 7-2. Ook DEM ging onderuit. De ploeg uit Beverwijk verloor met 1-0 in Silvolde.Een gelijkspel was voor Hoogeveen genoeg om de koppositie over te nemen en lang leek het hier ook op uit te draaien. Hoogeveen en Purmersteijn hielden elkaar in de eerste helft in evenwicht. In de tweede helft was het opnieuw Björn Zwikker die zeer belangrijk voor zijn team bleek. Met een geweldig afstandsschot vanaf dertig meter, die eindigde in de verre hoek, tekende hij voor de 1-0. Hiermee bepaalde hij ook de eindstand.Na drie achtereenvolgende wedstrijden waarin de ploeg van Nico Haak puntverlies leed, heeft Hoogeveen de koppositie daarmee terug. “We hebben deze wedstrijd ons niveau gehaald. Dat lukte in de vorige wedstrijden ook, maar toen vergaten we te scoren. Vooral tegen Hollandia was dit het geval,” stelt trainer Nico Haak.“Dat we vandaag winnen geeft wel nieuwe moraal,” vervolgt Haak. “Als we hier verloren hadden dan bloedde het verhaal misschien dood. Ik ben trots op de ploeg dat ze dit al zo lang volhouden.”Van zogenaamde kampioenschap-stress wil de hoofdtrainer nog niks weten. “Dat is totaal niet aan de orde. Natuurlijk willen we kampioen worden, maar waar we ook eindigen, we hebben het fantastisch gedaan. We moeten nog drie wedstrijden en die zijn allemaal pittig.”