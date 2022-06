Wat is er dit weekend te doen in Drenthe?

Wat een weekend gaat het worden! Het is Pinksteren, dus dat betekent geen twee dagen, maar zelfs drie dagen weekend! Wat ga jij doen? Wij zetten de leukste activiteiten in Drenthe dit weekend op een rij.

Het wordt een weekend waarbij je lekker kunt eten op een foodtruck festival, sprookjes kunt beleven en zelf je beste beentje voort kunt zetten. Een weekend met topsport, maar ook met een vleugje magie en gezang. Het wordt een weekend waarbij thuiszitten geen optie is.

Food Truck festival in Emmen

Maak kennis met onder meer de Surinaamse, Midden-Oosterse en Spaanse keuken tijdens het Barrel Food Truck Festival in Emmen. Vanaf vrijdagavond, maar ook op zaterdag en zondag, wordt voor de zesde keer dit eetfestijn gehouden. Op het Raadhuisplein staan talloze kraampjes met eten en drinken. Van hotdogs tot nachos en van roti tot Syrische specialiteiten. Proef al die kleine hapjes en geniet ondertussen van de live muziek en optredens van DJ's.

Toppaardensport in Eext

Dressuur, springsport, tuigpaarden en stunts. Paardenspektakel tijdens het Concours Hippique dit weekend in Eext. Vrijdagavond gaan verschillende soorten muziek en de hogere dressuurklasses hand in hand tijdens de kür op muziek. Een dag later komen de springruiters in de ring, 's avonds is er een gratis te bezoeken feestavond met live muziek in de tent.

's Zondag zijn het opnieuw de springruiters die in de piste komen, maar zijn er ook tuigpaarden. Daarnaast is er een spectaculaire show van het internationale stuntteam van Josh Clemens en wordt het evenement aan het eind van de dag afgesloten met een afterparty. De entree is gratis.

Dwarspop Steenwijksmoer

Het hele weekend is het feest in Steenwijksmoer tijdens Dwarspop. Ga uit je dak tijdens optredens van Mooi Wark en Vieze Jack op vrijdag. Een dag later is het feest met onder meer Django Wagner en FeestDJRuud. En op zondag gaat het festival terug naar de jaren negentig met Party Animals, Nakatomi en anderen.

Theaterfestival in Diever