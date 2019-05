Bevrijdingsfestival Assen: 'We moeten gewoon de vrijheid vieren, dát is belangrijk!'

Omstreeks twee uur wordt het steeds drukker op het festivalterrein. Vooral veel ouders met jonge kinderen lopen naar het hoofdpodium, waar het Bevrijdingsvuur wordt ontstoken.Iets na twee uur komen hardlopers met de fakkel met daarop het brandende Bevrijdingsvuur op het festivalterrein aan. Gisterenavond werd het vuur traditiegetrouw in Wageningen ontstoken. Dat vuur gaat vanuit Wageningen naar alle twaalf Bevrijdingsfestivals in Nederland.Jan Koning van Loopgroep Kloosterveen liep samen met vijftien anderen in estafette van Wageningen naar Assen. Het was een rit van honderdvijfenvijftig kilometer door weer en wind. Elke kilometer klom een andere hardloper uit het busje om zijn of haar voorganger af te lossen. Het bevrijdingsvuur ging mee in het mandje van de fietsers naast de hardloper.Onder luid gejuich worden de hardlopers op het festivalterrein opgewacht. Het is eindelijk zo ver: het vuur mag worden aangestoken. Jan Koning staat met zijn fakkel op het podium. Vanaf daar loopt hij naar de stellage waar het 5 Mei-logo staat: klaar om te branden. Door de wind wil het vuur niet direct overspringen naar het logo, maar Koning blijft het proberen. En dan lukt het. Het Bevrijdingsfestival Drenthe is daarmee officieel geopend.Het blijft koud, maar toch lijkt de zon er af en toe een beetje door te komen. Er wordt gedanst voor de drie podia op het hoofdveld. Een bandje speelt popmuziek op het midden van het veld. Voor het podium staat een vijftigtal mensen. Sommige bezoekers proberen zich warm te houden met koffie, anderen proberen hetzelfde door te dansen."We moeten blij zijn dat het niet regent", meent een jonge bezoeker. "Het is eigenlijk te koud", zegt een ander. "Maar ja, ik heb een biertje. We gaan er een feestje van maken. Gewoon de vrijheid vieren. Dat is belangrijk!"Dan snelt iedereen naar het hoofdpodium. Het eerste optreden gaat beginnen. Zangeres Maan, Ambassadeur van de Vrijheid, kwam zojuist in de welbekende helikopter boven het festivalterrein vliegen. Op de grond wordt gezwaaid. "Misschien zwaait ze wel terug", zegt een jonge vader tegen zijn dochtertje van een jaar of vier.Dan duurt het niet lang meer tot zangeres Maan wordt verwelkomt door Assen. Ze zegt blij te zijn in Assen te zijn en begint aan haar optreden. Vooraan staan jonge kinderen van drie tot een jaar of elf. Ze staan al een uur vooraan zodat zij niets van het optreden zullen missen. Achteraan worden vooral jonge meisjes op de schouders van hun vader of moeder getild zodat ook zij hun idool kunnen zien op dat grote podium.Anderen zoeken liever de activiteiten op. Op het strandje van de Baggelhuizerplas kunnen kinderen zich uitleven op de klimrekken en speelkussens. Er wordt geklauterd, gevochten met kussens en gelachen.Iets verderop, ook op het strandje, staat een dj muziek te draaien. Je hoort alleen het schelle geluid van de buurman, want muziek van deze dj hoor je niet. Het is een silent disco, waardoor de muziek alleen te horen is als je een koptelefoon op hebt. Jong en oud verzamelt zich hier om in stilte te dansen.Een jongen ligt lekker in een hangmat 'de vrijheid te vieren'. "Ik ben lekker muziek aan het luisteren en aan het kijken of ik vrienden zie. Ik ben hier gewoon voor de gezelligheid en voor de vrijheid." Hij gaat zo even naar huis, vertelt hij. "Maar vanavond ben ik hier weer. Dan komt Mooi Wark en dat mag ik natuurlijk niet missen!" Lachend schommelt hij door in zijn hangmat. De vrijheid wordt in Assen uitstekend gevierd.