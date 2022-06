Elke wijk in Assen krijgt een energieloket

In 2050 een CO2-neutraal Assen. Dat is het streven van de gemeente. Om dit nog haalbaarder te maken, komt Assen met het plan altijd-goed. Waarbij het Asser energieloket een van de nieuwe maatregelen is.

Met het plan altijd-goed wil de gemeente inwoners stimuleren en helpen om hun woning te verduurzamen. De actie zorgt voor meer comfort en voor een lagere energierekening. Het gaat dan bijvoorbeeld om isolatie of de aanschaf van zonnepanelen.

Wijkgerichte aanpak

Assen gaat via drie sporen inwoners helpen om met hun woning aan de slag te gaan. Een van die sporen richt zich op het informeren van de Assenaren. Dit gebeurt nu al via het Drents Energieloket en het Duurzaamheidscentrum Assen. Nieuw in dit plan is het Asser energieloket, vertelt wethouder Karin Dekker (GroenLinks). "Met de invoering van een Asser energieloket in elke wijk willen we dicht bij de inwoners thuis ondersteuning bieden. We richten ons op alle inwoners en hebben speciale aandacht voor kwetsbare mensen zoals ouderen, laaggeletterden en minima. Hen willen we zoveel mogelijk ontzorgen en ondersteunen bij het nemen van altijd-goed-maatregelen."

Assen wil de Assenaren ook ontzorgen op het gebied van verduurzaming. Zo kunnen huiseigenaren die het financieel niet breed hebben gebruik maken van een isolatiegift. Ook gaat de gemeente kijken naar energieacties voor groepen woningeigenaren, zoals een gemeenschappelijk aanbod voor zonnepanelen of isolatie. Verder gaat de gemeente inwoners helpen die zelf met hun straat of buurt aan de slag willen met verduurzaming.

De fix-brigade

Ook huurders kunnen verschillende maatregelen nemen om energie te besparen. Zo komt de gemeente met de invoering van een fix-brigade. Deze brigade helpt bewoners met eenvoudige maatregelen om hun energiekosten te verlagen, zoals het instellen van de CV-ketel op 60 graden. Ook wil de gemeente minima helpen bij de vervanging van oude koelkasten, drogers en andere 'energieslurpers'.

Daarnaast gaan ze samenwerken met de woningbouwcorporaties, onder andere om te onderzoeken hoe verduurzaming van huur- en koopwoningen in hetzelfde huizenblok eenvoudiger kan.

Personeelstekort