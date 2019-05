MSC speler Damion van Stormbroek genezen van lymfeklierkanker

"Ik kan het nog steeds niet geloven", vertelt Van Stormbroek onwerkelijk. "Ik zag gisteren mijn scan, waarop niks meer te zien was en ik dacht, dat ben ik niet."Als in 2018 bij Van Stormbroek een zeldzame vorm van lymfeklierkanker wordt ontdekt, stort zijn wereld in. "Deze vorm is zeldzaam. Een aantal mensen die deze vorm voor mij hebben gehad, hebben het helaas niet overleefd. Bij mij hebben ze blijkbaar wel een vorm van behandelen gevonden die wel aanslaat, heel bijzonder."Terwijl de MSC'er door het ziekenhuis op het ergste werd voorbereid, ging Van Stormbroek het gevecht tegen kanker aan. "Het was voor mij een soort voetbalwedstrijd. In december werd de uitslag van een scan bekend, die er goed uitzag en toen kwam ik 1-0 voor en toen dacht ik nu nog de winnende binnen koppen en dat heb ik nu gedaan."Van Stormbroek ondervond veel steun van zijn ploeggenoten, die vrijdag een surpriseparty hadden georganiseerd. "Ik ben ze heel dankbaar. Zonder hen had ik het niet gered."Inmiddels durft Van Strombroek weer aan voetbal te denken en trainde zelf weer twee keer mee, alhoewel dat nog niet meeviel. "Ik merk dat je niks meer waard bent. Je bent zo snel moe, slap, geen duelkracht, alles mis je. Dan merk je dat voetbal een bijzaak is geworden. Maar ik hoop volgend seizoen weer op het veld te staan.MSC verloor zaterdagmiddag met 0-1 van Borger en heeft nog maar één punt voorsprong op de laatste plaats en degradatie dreigt. Maar voor Van Stormbroek is dat eigenlijk niet meer belangrijk. "Het maakt mij eigenlijk niks meer uit", laat hij lachend weten.