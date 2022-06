Marechaussee houdt verdachten aan bij internationaal onderzoek naar mensensmokkel

Het onderzoek maakte deel uit van een groot internationaal onderzoek naar mensensmokkel via de zogenoemde Balkanroute. Het onderzoek werd uitgevoerd in samenwerking met opsporingsdiensten uit Oostenrijk, Duitsland, Hongarije, Roemenië en Servië.

In totaal werden 134 aanhoudingen verricht, het grootste aantal in Oostenrijk. De opsporingsdiensten stuitten in het onderzoek op meer dan 900 smokkelincidenten, waarvan de meeste in Oostenrijk en Duitsland. Afgelopen woensdag werden in vijf landen 151 woningen doorzocht. Daarbij werd onder meer 900.000 euro in beslag genomen.