Achilles 1894 vernedert koploper SDO met monsterzege

Achilles 1894 kwam op eigen veld sterk uit startblokken. Al na zes minuten zorgde Ids Hannema voor de openingstreffer van de wedstrijd. Drie minuten later werd een doelpunt van SDO afgekeurd om buitenspel, waardoor de voorsprong gehandhaafd bleef.Voor rust scoorden Pelle de Vries en opnieuw Ids Hannema de 2-0 en de 3-0. Daarmee leek de zege al binnen handbereik. Na de thee kwam SDO echter sterker uit de kleedkamer en na een kwartier spelen hadden de bezoekers de stand teruggebracht tot 3-2.De koploper in de Hoofdklasse A kon de lijn niet doortrekken en Achilles kreeg weer ruimte. David Modderman zette twintig minuten voor tijd de 4-2 op het scorebord en daarmee leek de weerstand van SDO gebroken. Invaller Stan Haanstra scoorde tot twee keer toe en in de slotfase tekende Hannema voor de 7-2 eindstand."Het was een geweldige wedstrijd, een echte teamprestatie" vertelde Ids Hannema na afloop. "We speelden met zoveel plezier en we waren allemaal onszelf. We waren 100 keer beter dan de tegenstander en zetten elke aanval perfect op.""Na de rust kregen we al snel een doelpunt tegen doordat ik een corner in de voeten van spits kopte," vervolgt Hannema. "Dat is altijd ons zwakke punt en nu dachten: daar gaat het weer. Dit keer bleven we echter rustig, ook na de 3-2. We wisten dat zij moesten winnen en dat de ruimtes daardoor vanzelf vrij zouden komen."Door de zege klimt Achilles 1894 naar de veertiende plaats in de ranglijst en gaat de ploeg Fortuna Wormerveer voorbij. De Assenaren spelen dit seizoen nog tegen De Bataven, Alcides en DEM Beverwijk. Daarna trekt de ploeg zich terug uit het zondagvoetbal."We willen dit seizoen nog afsluiten op de twaalfde plaats. Dat is het hoogst haalbare. In deze vorm kunnen we nog mooie dingen laten zien in de resterende drie wedstrijden. Het is alleen jammer dat we dit het hele seizoen niet hebben laten zien," sluit Hannema af.