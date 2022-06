Monsterklus voor leerlingen Esdal College: grootste zelfportret Van Gogh

"Welke kleur moet ik er nog bij doen?", vraagt Esmee aan klasgenoot Sharon. De kleur op het voorbeeld van haar plankje moet overeenkomen met de kleur waarmee ze schildert. En dat is nog een hele opgave. "De foto is best vaag, dus het is lastig inschatten." Na een tijdje overleggen en mengen zijn ze eruit en lijkt de kleur verrassend goed op het originele schilderij. "Het is heel lastig om van zo'n klein vierkantje te zien wat je moet doen."

Heel abstract

Naast de kleuren moeten de leerlingen ook inschatten of de lijnen en vormen mooi over gaan lopen in de delen die door andere klassen worden gemaakt. "Het is echt een puzzel en voor de leerlingen heel abstract", legt Nijenhuis uit. "Normaal werken ze aan heel andere opdrachten."

Het project is bedacht als voorbereiding op het Van Gogh-jaar, wat in 2023 gehouden wordt in Drenthe. De wereldberoemde schilder spendeerde een korte periode van zijn carrière in onze provincie, waar hij veel inspiratie opdeed voor zijn latere werken. "We vinden het als school heel mooi om iets bij te dragen aan zo'n jaar", zegt Nijenhuis. "Daarnaast is het natuurlijk heel leuk dat je een project doet met alle eerstejaars van al onze locaties."

Grootse onthulling

De leerlingen hebben nog één week om hun vierkantje helemaal af te werken, op 10 juni moeten alle stukjes af zijn. "Daarna gaan we kijken of het klopt en moet alles drogen", aldus Nijenhuis. De onthulling wordt groots aangepakt. Woensdag 15 juni houden alle leerlingen van alle locaties van de school op het Raadhuisplein in Emmen hun bord boven hun hoofd. "Met een drone wordt dan het resultaat gefilmd."