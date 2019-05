Zwartemeerse Boys wint derby en heeft titel bijna binnen

De nieuwe uitzending van Onze Club met een samenvatting van dit duel

Door de overwinning neemt Zwartemeerse Boys een voorsprong van zes punten op nummer twee Alteveer. Beide clubs komen dit seizoen nog slechts drie keer in actie. "Dit mag niet meer mis gaan", aldus trainer Hendrikus Mulder over de ideale uitgangspositie van Zwartemeerse Boys. "De platte kar kan in de lak."Zwartemeerse Boys greep de eerste plaats op tweede paasdag door te winnen op het veld van directe concurrent Alteveer (2-4). Daarna bewees Weiteveense Boys de nieuwbakken koploper een uitstekende dienst door de Groningers een week later eveneens te verslaan (1-4).In het Drentse onderonsje sloeg Zwartemeerse Boys in de eerste helft twee keer toe. Mike Berens opende de score in de tiende minuut met een schuiver. Vlak voor de pauze tekende Hidde Walde voor de 2-0 door de bal van dichtbij binnen te schieten. Tussendoor dacht ook Weiteveense Boys te scoren, maar de 1-1 van Ruben de Koning werd afgekeurd wegens buitenspel.In de tweede helft waren de beste kansen opnieuw voor Zwartemeerse Boys, maar verdere doelpunten bleven uit. De koploper kan zich in de komende weken verzekeren van de titel. Mogelijk kroont Zwartemeerse Boys zich op 12 mei, in de thuiswedstrijd tegen Roswinkel, al tot kampioen.