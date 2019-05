Voetbal valt in het niet bij mooiste overwinning in Onze Club

VOETBAL -

Winst of verlies. Juist in deze fase van de competitie is het over het algemeen cruciaal in de strijd om de titels en de gevechten tegen degradatie, maar voetbal is en blijft maar bijzaak in het leven. Dat beweest MSC-zaterdagspeler Damion van Stormbroek, die tegen veel verwachtingen in een zeer zeldzame vorm overleefde.