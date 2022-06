Finalisten Drèents Liedtiesfestival bekend

Het Drèents Liedtiesfestival wordt voor de tiende keer gehouden. Twintig kandidaten hadden zich aangemeld en daar heeft de jury een selectie van negen artiesten uit gehaald. "Er is zoveel meer animo voor. Je ziet ook in de ontwikkeling van de muziek in Drenthe. Hoeveel mensen serieus muziek maken, ontwikkelen uitbrengen en er serieus werk van maakt, dat is wel veranderd", zegt directeur Bert Kamping.

Over het aantal inzendingen is Edwin Jongedijk van de organisatie positief. "Verschillende stijlen. Verschillende thema's worden behandeld in de liedjes. Super divers en daar zijn wij als stichting superblij mee. Dat is het idee waarmee wij als stichting bezig zijn. We willen een jonger publiek aanspreken en dat lukt ieder jaar weer."