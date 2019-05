Politie schenkt valse Picasso aan museum in Vledder

Het museum in Vledder verzamelt vervalsingen van kunst van bekende kunstenaars. Bezoekers van het museum kunnen er leren over het herkennen van valse kunstwerken.Leden van het rechercheteam Kunst, Antiek en Cultuurgoederen kwamen afgelopen week op bezoek in het museum en overhandigden de nagemaakte ets. Voorzitter Anneriek Wielinga van de stichting Museums Vledder is heel erg blij met de gift van de politie."Op een symposium in Amsterdam heb ik met mensen van het rechercheteam gesproken en zij waren erg geïnteresseerd in ons museum. Het is bijzonder dat wij nu één van de valse etsen van Picasso hebben gekregen", zegt Wielinga.Voor zover Wielinga weet is het museum in Vledder het enige in zijn soort in Nederland en misschien wel Europa. Stichter Henk Plenter werd ooit zelf geflest en besloot te leren over het herkennen van vervalsingen. Die kennis wordt nu overgedragen op het personeel van het museum.Veel valse kunstwerken in de collectie komen van mensen die opgelicht zijn en een plek zoeken om hun valse kunst naartoe te brengen. Wielinga: "We zijn ons momenteel verder aan het specialiseren in het herkennen van vervalsingen. Musea kunnen ons als ze willen ook inschakelen om kunst te laten checken op echtheid."De vervalste ets van Picasso komt uit de zogenaamde Suite Vollard. Picasso maakte tegen het einde van de jaren dertig een stuk of honderd etsen voor de Franse kunsthandelaar Ambroise Vollard.Na het overlijden van Vollard werden de etsen op grote schaal vervalst. De vervalser of verkoper van de ets is nog niet door de politie aangehouden.