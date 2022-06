Vrijwilligers proosten op zelf verbouwd dorpscentrum Eexterveen

Dorpscentrum Eexterveen is na een omvangrijke verbouwing weer open. Het was er vaak zo druk dat de keuken het niet aan kon, waardoor klanten soms juist wegbleven. Inwoners besloten gezamenlijk het dorpshuis over te nemen van de gemeente en daarna werden ook letterlijk de handen uit de mouwen gestoken.

Vrijwilligers hebben sinds 2017 samen de schouders eronder gezet om het dorpshuis te vernieuwen. Gisteravond werden zij in het zonnetje gezet met een warm en koud buffet en een borrel in het nieuwe restaurant in het dorpscentrum, 't Klein genoegen.

Café terug op oude plek

Ook de keuken is vernieuwd, net als de dorpshuiszaal. Verder is er ook een café in het pand gekomen: d'Aol Stee. "Dat zit op de plek waar vroeger ook een café heeft gezeten. Vandaar die naam", zegt voorzitter Jan Roelof Vos van Vereniging Dorpsbelangen Eexterveen. "Dat café is zo'n 37 jaar geleden afgebrand."

Het dorpscentrum is ook uitgebreid met een terras én een bierstube in de tuin. Volgens Vos was de vernieuwing noodzakelijk. Niet alleen voor het dorpscentrum zelf, maar ook voor het dorp Eexterveen. Het dorpshuis is inmiddels enkele jaren in handen van de bewoners van Eexterveen. Zij laten het professioneel uitbaten door een ondernemer.

Negentig vrijwilligers

Sinds twee weken is het dorpscentrum weer volledig open, zegt Vos. Daar konden de vrijwilligers meteen van profiteren gisteravond. "Er waren negentig vrijwilligers. Iedereen die heeft meegeholpen, of het nou één ochtend was of honderd uur, was erbij. Ook oud-wethouder Henk Heijerman kwam langs om een praatje te houden en de nieuwe wethouder Ivo Berghuis was er om kennis te maken."