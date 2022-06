Koninklijke Erepenning voor 100-jarige korfbalvereniging KIA uit Koekange

Korfbalvereniging KIA uit Koekange heeft een Koninklijke Erepenning ontvangen, omdat de club honderd jaar bestaat. Commissaris van de koning Jetta Klijnsma kwam vanmiddag naar Koekange om de erepenning uit te reiken.

In 1922 richtte de 18-jarige Willem Huisman de vereniging Korfballen Is Aangenaam op. KIA startte met twaalf mannen en vrouwen. Inmiddels heeft de vereniging zeventig leden. De club heeft zware tijden gekend, vooral rondom de oorlogsjaren. Later bloeide de KIA op. Sinds in 2014 de sportvelden in het dorp zijn heringericht, heeft de club een nieuwe kantine, vier eigen kleedkamers en een kleedkamer voor de scheidsrechter.

Jong en oud

De vereniging is volgens de provincie Drenthe een verbindende factor tussen jong en oud in het dorp. Voor kinderen wordt het Gigaspeelfestijn georganiseerd en voor met name ouderen is er sinds vorig jaar walking korfbal. Daar is KIA als één van de eerste noordelijke clubs mee begonnen.