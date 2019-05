Bevrijdingsfestival Assen geslaagd ondanks weer: 'Maan liet de zon schijnen'

Bevrijdingsfestival Assen: 'We moeten gewoon de vrijheid vieren, dát is belangrijk!'

In Beeld: Bevrijdingsfestival Assen 2019

Voorzitter Hans Haerkens weet wel waarom er vorig jaar 15.000 mensen meer waren bij de Baggelhuizerplas. "Toen was het mediterraan, nu was het Scandinavisch", verwijst hij naar de weersomstandigheden van zondag.Toch viel het mee: er was zelfs rekening gehouden met onweer, maar dat kwam niet. "Typisch Hollands weer en daar doen Nederlanders ook niet zo moeilijk over. Ze trekken een jas aan of een trui."Er speelt meer, denkt Haerkens. "We hadden ook Ajax, dat na vijf jaar weer een prijs won in de bekerfinale, en het was op zondag. Dat betekent dat er vandaag veel mensen weer ijverig aan het werk zijn."De optredens van Maan en Frans Timmermans waren voor Haerkens de hoogtepunten. "Maan deed het fantastisch. Toen Maan ging zingen brak de zon door. Ze nam veel mensen mee, dat viel me heel erg op."Eurocommissaris Frans Timmermans gaf met zijn statement het belang van 'niet onverschillig zijn' door. "We leven op een continent waar toch twee wereldoorlogen zijn ontstaan. Dat gaf hij goed weer en dat sloeg ook aan. Mensen weten dat dit meer is dan zomaar een feestje."Het festivalterrein was dit jaar anders ingericht dan vorig jaar. Daarmee kwam de Baggelhuizerplas mooier uit, maar een ander voordeel is dat het terrein er na afloop veel beter bij ligt. "We hebben eigenlijk al driekwart van het opruimen voor elkaar."Volgend jaar krijgt het Bevrijdingsfestival een ruimer jasje. "We vieren dan 75 jaar bevrijding, dat is een kroonjaar. Dat zijn we nu al aan het voorbereiden. Het zal allemaal extra worden."