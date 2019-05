Zoek het uit! - Minister Kan-bank in Gieterbos in ere hersteld

In oktober vorig jaar ging de redactie van Zoek het uit! op zoek naar de bank, en het verhaal achter zijn naam. Amateurhistoricus Klamer Bos uit Gieten nam ons mee en wist alles te vertellen over het frappante bankje bij de gletsjerkuil:Na uitzending van de reportage vond Bos dat het eigenlijk van de zotte was dat de naam van de bank was verdwenen, en in de vergetelheid dreigde te raken. "Ik heb toen contact opgenomen met de boswachter, en die was het er mee eens. Er moest iets gebeuren."Met behulp van ondernemers uit Gieten heeft historicus Bos het bankje in ere hersteld: "Van Drukkerij Zwinderman heb ik een prachtig sjabloontje gekregen en van schilder Wiegman een potje verf. En zelf heb ik er alleen maar wat tijd en moeite in gestoken."Bos toog met sjabloon, verf en kwast naar het bos. De bank is opnieuw voorzien van zijn naam. Zodat iedereen die daar van de prachtige natuur komt genieten dit kan doen op de minister Kan-bank.Heb jij ook een vraag waar je het antwoord maar niet op kan vinden? Stuur hem eens naar Zoek het uit!, en wie weet kunnen wij je helpen met het antwoord!