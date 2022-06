Pauwels vertrekt als wethouder uit Assen: 'Moeilijk mee gehad, maar ik heb het achter me gelaten'

Toch is ze in haar laatste weken beslist niet aan het afbouwen. "Het is nog echt niet rustig. Er liggen nog behoorlijk wat dossiers. Zo zijn we volop aan het lobbyen om de militaire kazerne voor Assen te behouden. Daarnaast zijn we druk met de ontwikkeling van Assen-Zuid en de nieuwe wijk Kloosteractie. Dat geldt ook voor de Binnenstadsvisie."

Die laatste thema's sluiten mooi aan bij haar eigenlijke vak als geograaf en planoloog. "Ik heb met heel veel plezier aan de herontwikkeling van de binnenstad gewerkt. De afgelopen drie jaar is de leegstand in het centrum van 22 procent teruggebracht tot 17 procent. Maar de grootste klapper moet nog komen. Als het oude V&D-pand straks bewoond wordt, gaat er een flink aantal vierkante meters aan leegstaande ruimte af."

Stadshart

"Waar ik heel blij van word is hoe het Koopmansplein is geworden", vertelt ze verder. "Van een kale plek is het nu echt een plein, een stadshart, geworden, waar mensen het fijn vinden om te verblijven. Ze zitten er op het terras, kinderen spelen bij de fontein... Dat was allemaal al in gang gezet door mijn voorgangers, maar zo werkt het meestal. Als wethouder moet je vaak de lintjes van je voorganger doorknippen."

Het dieptepunt van haar carrière in Assen was het feit dat de gemeente vanwege grote financiële problemen door de provincie onder curatele werd gesteld, zegt Pauwels. "Maar een hoogtepunt was dat de laatste begroting door de gemeenteraad unaniem is aangenomen", voegt ze eraan toe. Tot haar vertrek zal ze zich sterk maken om de kazerne voor de stad te behouden, omdat het verlies van duizend banen dreigt als de kazerne sluit én de leegloop bij de NAM de stad geen goed doen. Dat is veel meer dan goed is voor de stad, stelt Pauwels.

Voor én achter de schermen is er contact het ministerie van Defensie en andere ministeries om 'Den Haag' zo ver te krijgen de Asser militairen niet te verplaatsen naar Havelte, zoals de staatssecretaris wil. Het uiteindelijk besluit zal Pauwels als wethouder niet meer meemaken. 30 juni wordt erover gedebatteerd in de Tweede Kamer, twee weken na haar vertrek.

'Asser hart'

Ze heeft naar eigen zeggen "een Asser hart", maar verhuizen naar haar vroegere woonplaats is ook geen optie. "We hebben onze droomboerderij in Hees, met veel ruimte erbij. Dat vind je in Assen ook niet zomaar. Of ze zich afgedankt voelt door haar partij, nu ze haar om haar woonplaats laten vallen, daar laat ze zich niet over uit. "Natuurlijk heb ik er een poosje moeite mee gehad, maar ik heb het achter me gelaten. Ik ga goed afscheid nemen, deze zomer rust nemen en dan gaat het vizier op de toekomst."