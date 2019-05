Stelling: Bartje moet de vervanger worden van Mannes bij station Assen

Het beeld mocht in principe blijven van gemeente Midden-Drenthe, waar het beeld nog net staat. Alleen wilden te veel mensen met de Bart op de foto. En dat werd zijn ondergang. De boer op wiens land het beeld stond, had last van de vele bezoekers. Daarom is het beeld in overleg met alle partijen weggehaald Waar moet Bartje nu naartoe? Momenteel staat het bij de makers en eigenaren van Bartje: Destic Kunststoffen en Busa Coatings. Gemeente Assen heeft hen uitgenodigd voor een gesprek, maar ook gemeente Midden-Drenthe is geïnteresseerd in het beeld.Pascale Luyks van Destic Kunststoffen vindt de Kop van de Vaart in Assen een mooie locatie voor het beeld. Maar veel mensen vinden ook de huidige locatie van Mannes, die op station Assen staat, een mooie plek.Wat vind jij? Moet Mannes verhuizen of mag Bartje op zoek naar een ander plekje?