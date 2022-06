Hello Festival wil na roerige jaren vooruit kijken: 'We hebben er zo'n zin in'

De maand juni staat traditioneel bol van de evenementen in Drenthe. Volgende week zaterdag gaat het in Emmen los tijdens het Hello Festival. Een week later start het TT Festival in Assen, met negen dagen feest tot en met de TT. "Och, we hebben zo'n zin. Het wordt ook wel een keertje weer tijd", zegt directeur Richard de Groot van No Limits, de organisatie achter het Hello Festival. Dat festival is dit jaar voor het eerst met vier tenten.

De festivals kijken vooral uit naar het weerzien met de bezoekers nadat het de afgelopen twee jaar door corona niet kon door gaan. Voor het festival bij de Grote Rietplas in Emmen zijn rond de veertienduizend kaarten verkocht, zegt De Groot in het Radio Drenthe-programma Cassata. Vooral in het begin liep het nog niet storm. "Mensen zijn nog wel wat terughoudend, maar de laatste maand vliegen de kaarten wel de deur uit", zegt de directeur, terwijl de opbouw inmiddels in volle gang is.

Er zijn nog een paar honderd kaarten te koop. "Het festival kost ook best wel wat geld als je daar naartoe wilt. En als je ziet wat de prijzen tegenwoordig doen, met brandstof, energie en boodschappen. Dan is het ook niet zo eenvoudig om 220 euro op tafel te leggen." Want naast het kaartje van 55 euro kost het eten en drinken ook het nodige. "Dan ben je zo tweehonderd euro verder."

"Mensen zijn toch ook nog wat terughoudend vanwege corona, kan het wel of niet. Zijn mensen een beetje bang? Ja, dat denk ik wel. We hebben het inmiddels achter ons gelaten en gaan er een mooi feestje van maken." Door corona kon het festival twee jaar niet doorgaan. Dat had de nodige financiële consequenties. De Groot: "Al zijn we natuurlijk wel een beetje geholpen door de overheid. Dus we zijn de tijd goed doorgekomen."

'Te grote namen'

In het verleden bestond het festival uit twee dagen, maar dat is teruggebracht naar één dag. "Die is weer ingeruild. 2019 was voor ons financieel een te slecht jaar. We moeten terug naar de basis. Dit is prima. We hadden te grote namen en te veel dagen." De problemen kwamen omdat er maar 25.000 kaarten werden verkocht in plaats van de benodigde 30.000. "Alles is opgelost", zegt De Groot over de financiële afwikkeling van de mislukte editie. "Het heeft geen zin om iedere keer achteruit te kijken. We moeten vooruit."