Westerveld krijgt een eigen vlag

Het gaat om een vlag met vijf banen in de kleuren van het gemeentewapen. Groen, geel, zwart, geel en blauw. Geel staat voor het Drents-Friese Wold, blauw voor het Dwingelderveld en groen voor de agrarische sector. De kleur zwart symboliseert turf, die via de Drentsche Hoofdvaart werd getransporteerd. De Drentsche Hoofdvaart deelt de gemeente Westerveld in tweeën.Volgens de gemeente geeft de vlag meer eenheid en herkenbaarheid in het gebied. De vlag kan ook gebruikt worden om te laten zien dat je bij Westerveld hoort. De Hoge Raad voor de Adel heeft meegekeken en deze vlag goedgekeurd."In hoeverre er vraag is onder inwoners, organisaties en bedrijven naar een nieuwe vlag, is niet bekend", zo is te lezen in het voorstel aan de gemeenteraad. Dat zal moeten blijken.Er worden 150 exemplaren besteld. Deze worden beschikbaar gesteld aan de TouristInfoPunten, sportverenigingen, scholen en gemeentelijke gebouwen.De gemeente Westerveld is in 1998 ontstaan na de gemeentelijke herindeling in Drenthe. Westerveld is een samenvoeging van de oude gemeenten Diever, Vledder, Havelte en Dwingeloo.