Waterstofrace in Assen is 'geen spelletje maar, serious business'

Maar het draait om meer dan alleen winnen vandaag. Dick Huisman, opleidingsmanager bij Drenthe College, ziet waterstof als de toekomst. Naast raceauto's wordt ook gekeken naar motoren, vrachtwagens, schepen en treinen op waterstof. "Het is niet een spelletje, maar een serious business. Ook omdat we op deze manier kunnen laten zien dat Assen een plek is waar je internationaal dingen van de grond kunt krijgen."

'Mijn droom is om binnenkort te racen met waterstofauto's op het TT-circuit'

Huisman ziet dit evenement over een paar jaar dan wel voor zich in het groot. "Ik heb in mijn hoofd alweer hele mooie vervolgideeën voor dit evenement: mijn droom is om binnenkort te racen met waterstofauto's op het TT-circuit met alle partners die daar omheen nodig zijn."

Extra handig dus dat de mbo-studenten met alle technologische ontwikkelingen op het gebied van waterstof over de kennis beschikken. "Het is denk ik ook een thema waarmee we studenten, die nu nog niet techniek in hun hoofd hebben, laten zien dat techniek niet alleen maar een hamer en een spijker of een blauwe overal met vuile handen is, maar dat deze vorm van techniek ook techniek is."

Zes uur durende race

De race duurt zes uur. De teams mogen doen met 22 waterstofcellen en 3 accu's. Vooral in de duur zien Kraeima en Lettinga hun kans. "We kunnen niet zo snel als de anderen", legt Lettinga uit. "Daar komen we dan ook niet voor. We proberen vooral om de zes uur zo duurzaam mogelijk te kunnen rijden."

Het team van Drenthe College eindigt uiteindelijk op de dertiende plaats vandaag. Kraeima: "Je kunt niet altijd zes gooien. Over het algemeen doen we het prima."