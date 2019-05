Buitendorpen Hoogeveen nu ook warm gemaakt voor glasvezel

Vanavond en donderdagavond probeert RE-NET samen met dorpsbelangen de inwoners warm te maken voor glasvezel. RE-NET is het netwerkbedrijf van Rendo. In Zaal- en Partycentrum Schoonhoven tussen Elim en Hollandscheveld kunnen bewoners van de dorpen informatie krijgen en zich inschrijven.Doel van de campagne is om voorlopige aansluitcontracten te krijgen bij minimaal veertig procent van de huishoudens. Dat is tien procent minder dan wat vorig jaar nodig was in het buitengebied rondom de dorpen. Dat verschil komt doordat de aanleg in de dorpen nu sneller rendabel is, omdat er minder meters gemaakt hoeven te worden, zegt woordvoerder Chantal Klaassen van Re-Net.De aanleg in het buitengebied is op sommige plekken inmiddels van start gegaan. Uiteindelijk sloot daar 52,1 procent van de inwoners een contract.Wethouder Jan Steenbergen van de gemeente Hoogeveen zegt blij te zijn dat ook voor de dorpen glasvezel nu binnen handbereik is. "Snel internet wordt in de toekomst met de steeds meer innoverende zorg van levensbelang."Directeur Eddy Veenstra van RE-NET: "We willen ook dit gedeelte van Hoogeveen graag. Snel internet is een must voor de toekomst van een gebied. Hopelijk is er net zoveel belangstelling als vorig jaar in het buitengebied."Komende zomer verwacht RE-NET de aanleg van glasvezel in de gemeente De Wolden af te ronden. In Pesse en Fluitenberg zijn inmiddels zevenhonderd woningen aangesloten. Momenteel is de aanleg in Stuifzand en het buitengebied van Tiendeveen gaande, waarna de overige woningen in het buitengebied aan de beurt zijn. RE-NET heeft ook in Noordoost-Drenthe en Coevorden glasvezelprojecten lopen.