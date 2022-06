Turfrunners uit Dalen in actie tijdens Roparun: 'Voelt goed om iets te doen'

Normaal is die start in Parijs of Hamburg, maar vanwege de coronapandemie is er dit jaar gekozen om de tweehonderd Nederlandse teams op twee punten in eigen land te laten starten. Dit omdat de regels voor grote groepen niet gelijk zijn in alle landen. Voor de Turfrenners betekent dit een start vanaf Vliegveld Twente. "We gaan heel Noord-Nederland door en finishen in Rotterdam." Dit wordt gedaan in twee teams, die ieder vijftig tot zestig kilometer voor hun rekening nemen. "Op die manier maken we er een totale estafette van", legt Schonewille uit.