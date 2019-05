'Goeie uiers, lange benen, niet te dik': Vijf vragen aan Nederlands kampioen vee keuren

Samen met zijn teamgenoten Rienk Jonkers, Roelof Jan Krikken en Alex Verwaijen behaalde hij de eerste plaats bij het Champions League Veebeoordelen in Drouwenermond.De mannen vormen het Drentse team 'De Stumpers' en scoorden 759 punten, gevolgd door het Friese team met 706 punten. Het team uit Zuid-Holland werd derde met 660 punten.Wij stelden kampioen Jan Prent vijf vragen over het keuren van vee."Je beoordeelt de koeien individueel op hun kwaliteiten. Goede uiers, lange benen, niet te dik, lange nek. Melkkoeien kunnen gewoonlijk wel wat dikker zijn, maar voor de show moeten ze iets scherper zijn.""Jong Agrarisch Drenthe en Jongeren Veeteelt Organisatie Drenthe (JVO) organiseren instructieavonden. Een keurmeester komt dan uitleggen hoe het keuringssysteem werkt. Vroeger kwamen daar wel 120 mensen op af. Momenteel is er ook weer een opleving in de opkomst van jongeren. Niet alleen bij de evenementen, maar ook bij de instructieavonden.""Als je een paar keer bij een instructieavond bent geweest, ga je als aspirant-jurylid mee op keuring. Als je daarna een paar keer hoog hebt gescoord in veekeuringswedstrijden, kom je vanzelf in het circuit terecht.""Het is ook handig voor het fokken in je eigen bedrijf. Zo kun je zien wat verbeterpunten zijn bij een koe, waarna je gaat fokken met een stier die die punten wel heeft. Een koe die kreupel is, loopt minder, eet daardoor minder en heeft minder lekkere melk. Daar heb je als boer veel werk van.""Alleen nog maar mijn vee laten keuren", vertelt Prent resoluut. "We gaan altijd met een groep boeren naar de keuring. Het is natuurlijk ook een sociaal gebeuren. Momenteel zijn we bezig met de voorselectie van de Nederlandse Rundveemanifestatie."