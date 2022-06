Nachtelijke brand bij leegstaande kerk in Assen

Bij de leegstaande Maranathakerk in Assen is afgelopen nacht brand uitgebroken. De brand werd rond half drie ontdekt.

Het vuur woedde aan de buitenkant van de leegstaande kerk aan de Nobellaan. De oorzaak van de brand is nog niet bekend, maar brandstichting wordt niet uitgesloten. Hoe groot de schade is, is op dit moment nog onduidelijk.