Sportcast #37: Sudosa-Desto moet veel meer ambitie tonen

Dijkhuizen denkt dat Emmen in de laatste twee wedstrijden nog een punt nodig heeft om zich veilig te spelen. Via de imposante carrière van volleyballer Wytze Kooistra komt het gesprek bij Sudosa-Desto terecht. Heuvelman vindt dat de club veel meer ambitie moet tonen en roep sponsoren op zich bij de club te melden. "Sudosa moet de ambitie hebben om op het hoogste niveau uit te komen", laat het geweten van de noordelijke sport weten.Tot slot wordt er nog even stil gestaan bij de beslissing van wielrenster Janneke Ensing haar contract met haar ploeg Sunweb te laten ontbinden.Dink Binnendijk (directeur/hoofdredacteur RTV Drenthe)Niels Dijkhuizen (verslaggever RTV Drenthe)Dick Heuvelman (sportgeweten)René PosthumaDe Drenthe Sportcast is te vinden op je favoriete podcast-apps voor zowel Android- als Apple-telefoons en tablets. Gebruik de knoppen hieronder om de podcast te luisteren in een van deze apps.Genoten van onze Drenthe Sportcast? Abonneer je ook op onze podcast van Drenthe Toen over de geschiedenis van onze provincie, en op Cassata , onze podcast over de politiek en actuele discussies in onze provincie. Tot slot hebben we DrentheDoc waarin we mooie (oude) radioreportages en -documentaires opnieuw beschikbaar maken, maar nu als podcast.