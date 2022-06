'Geef losers geen kans': Club in Emmen begint campagne tegen drogering

Het zal je maar gebeuren. Je bent gezellig uit met vrienden en iemand stopt stiekem de drug GHB in je drankje. Of spuit een verdovend middel in met een naald. Club Limbo en feestcafé De Fuif in Emmen zijn samen met de gemeente Emmen een campagne begonnen tegen drogering.

Op de dansvloer deelt Jeffrey Mol, eigenaar van de twee horecazaken, hoesjes uit die je over je glas kan schuiven. Bovenin zit een opening voor een rietje. Het is één van de acties die bij de campagne hoort. "Het is helaas zo dat je je drankjes moet beschermen en wij laten de mensen zien hoe dat kan," vertelt Mol. Hij heeft tienduizend hoesjes besteld voor cocktailglazen. Op andere dranken legt het barpersoneel de komende weken bierviltjes met daarop een waarschuwing voor GHB-misbruik.

Drugs buiten de deur houden

"Ik heb hier nog geen ernstige situaties meegemaakt," zegt Jeffrey Mol. "Maar het speelt absoluut." Volgens Mol is het moeilijk om de drugs niet binnengesmokkeld te krijgen. "Bij binnenkomst fouilleren we steekproefsgewijs. Maar het blijft lastig. Op Schiphol kun je het zelfs meenemen. Het kan in een klein flesje, alsof het parfum is." Eén keer is er iemand met een raar flesje aangehouden bij Club Limbo. "We hebben hem overgedragen aan de politie. Geen idee hoe dat is afgelopen."