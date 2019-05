Extra geld voor 'jubileum van de vrijheid'

Het is volgend jaar 75 jaar geleden dat de Tweede Wereldoorlog werd beëindigd en Drenthe werd bevrijd. De provincie heeft een miljoen uitgetrokken om van alles te organiseren om het te vieren. Onder meer het Bevrijdingsfestival in Assen zal van dat extra geld gebruik kunnen maken. Het vfonds doet er nog eens 750.000 euro bij, bleek vanochtend.Het geld van het vfonds is bedoeld voor activiteiten met een belangrijke rol voor veteranen en dienstslachtoffers. Het fonds en de provincie willen vooral activiteiten steunen die 'verbindingen leggen tussen generaties', met extra aandacht voor de jeugd.Gedeputeerde Cees Bijl: "Waar het om gaat, is dat we een verbinding gaan leggen tussen wat hier 75 a 80 jaar geleden is gebeurd en de toekomst. We willen jongeren bereiken. Daarom werken we gezamenlijk aan een divers programma."Daarnaast geeft het vfonds een miljoen aan Herinneringscentrum Kamp Westerbork voor de verbouwingsplannen. Directeur Dirk Mulder is dankbaar: “Ik wil mijn grote dank uitspreken. Niet alleen voor het geld voor de verbouwplannen van het Herinneringscentrum, maar ook voor het bedrag voor volgend jaar. Dit is een thema waar we het hele jaar mee bezig zijn. Het geeft ons de mogelijkheid eens andere dingen te doen. Het Herinneringscentrum kan nu een volgende stap maken.”