Minder wolvenschade gemeld in eerste maanden 2019

Volgens Jan Bloemerts van LTO Noord moeten we daar niet te snel conclusies uit trekken. “De wolf is niet weg. Er worden nog regelmatig sporen aangetroffen van wolven”, zo vertelt Bloemerts. “Het enige wat we kunnen concluderen is dat er op dit moment minder hongerige wolven rondlopen in Drenthe".Ook Wolven in Nederland kan geen eenduidige verklaring geven. “Het kan zijn dat er geen wolf is in de omgeving van Drenthe, maar het is ook mogelijk dat er wel schade is maar dat het niet wordt gemeld. Daarnaast kan het betekenen dat de wolf de schapen links laat liggen”, legt Glenn Lelieveld van Wolven in Nederland uit.Volgens LTO Noord zijn er geen signalen die er op wijzen dat boeren schade niet melden. “Ik ga er vanuit dat ze wel de schade melden. Dat is bovendien goed voor de statistieken die bijgehouden worden door de overheid”, vertelt Bloemerts.Vorig jaar waren er aan het eind van het jaar 52 schapen die slachtoffer zijn geworden van de wolf. Dat blijkt uit cijfers van Bij12, een organisatie die provincies ondersteunt bij de uitvoering van natuurbeleid. De dood van de schapen wordt vastgesteld door middel van DNA-onderzoek. Dit jaar staat de teller op 9 schapen, 8 in het eerste kwartaal en nog een schaap in april.Volgens LTO Noord is het positief dat er minder schade is, maar de organisatie maakt zich nog steeds zorgen over de wolf: “De voorspelling is dat de overlast alleen maar zal toenemen. We zullen dus over een langere periode moeten kijken en daaruit conclusies trekken”, aldus Bloemerts.Jantinus de Groote heeft vorig jaar bezoek gehad van de wolf. Vier van zijn schapen zijn doodgebeten. Hij kreeg hier een schadevergoeding van 930 euro voor. “Sindsdien heb ik gelukkig geen last meer gehad van de wolf, maar ook ik maak mij nog steeds zorgen”, zo vertelt De Groote.“Bovendien vind ik dat de schade nog niet vergoed is. Ik kreeg ongeveer 250 euro per schaap. Ik vind dat de vervolgschade niet is meegerekend. De schapen waren drachtig. Ze zouden mij 200 euro per schaap meer moeten betalen. Ik ben nog steeds bezig om dat voor elkaar te krijgen.”