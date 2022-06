De Week van Drenthe: Koeien blijven binnen en tanken in Duitsland

Een protest in de stal, personeelstekorten en een nieuw hoofdstuk in de discussie over amateurarcheoloog Tjerk Vermaning. Dat en meer vormde het Drentse nieuws afgelopen week.

Op maandag bleven veel weilanden in Drenthe leeg. Boeren hielden bij wijze van protest hun koeien op stal. De boeren zijn bang dat ze in de toekomst een vergunning nodig hebben om hun koeien te laten grazen en daartegen kwamen ze met de actie '30 mei koe uit de wei' in verzet.

Benzine

Iedere autobezitter die onlangs brandstof moest afrekenen bij de pomp weet het: de brandstofprijzen schieten omhoog. In Duitsland gingen ze afgelopen week juist naar beneden, en dat zorgde voor drukte aan de pomp net over de grens.

De tanktoeristen konden aansluiten in lokale files. "Dit is niet normaal, deze drukte. We hebben de politie er zelfs bij moeten halen, want we kunnen dit niet zelf in goede banen leiden", zegt een pompbediende. Drentse pomphouders zien het met lede ogen aan.

Vacatures

Veertig procent van de Drentse ondernemers heeft te kampen met personeelstekorten. Het betekent sluiten van de zaak, een onzekere toekomst en creatieve oplossingen zoeken.

"We hebben al maanden te weinig personeel. Ik had gehoopt dat het na corona wel los zou lopen, maar dat doet het dus niet", zegt horecaondernemer Arjan Vosseberg.

Dodelijk ongeluk

Bij een ernstig ongeluk donderdag in Eelde is een 34-jarige automobilist om het leven gekomen. Met zijn bus botste hij op een tegemoetkomende auto op de Burgemeester J.G. Legroweg. De bestuurder van het andere voertuig raakte gewond aan een been.

Vermaning

'De grootste archeologische fraude ooit', daarbij was amateurarcheoloog Tjerk Vermaning betrokken volgens het schrijvers van het boek Valsheid in gesteente. Brein achter de vervalsingen van Vermaning is Ad Wouters, een oud-priester in Brabant.