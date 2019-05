Drie miljoen binnen voor verbouwing Kamp Westerbork

Dat maakte Robert Croll, voorzitter van het vfonds, vandaag bekend. Eerder trokken zowel provincie Drenthe als het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport daar één miljoen euro voor uit. Dit brengt de teller totaal op drie miljoen euro."Het moet eens niet alleen over Amsterdam of de Randstad gaan", vertelt Croll. "Het geld moet ook naar provincies en het platteland, want dat is wat wij willen: een nationaal fonds zijn. Het vfonds beschikt over een berg geld en wij zien het net als mest: je moet het goed en eerlijk verspreiden, want anders gaat het stinken."Het Herinneringscentrum bij Hooghalen wil twee keer zo groot worden in oppervlakte. Het is inmiddels te klein geworden voor het aantal bezoekers en wil bijvoorbeeld schoolklassen bijvoorbeeld beter kunnen ontvangen.Die verbouwing zou in de eerste instantie zo'n zeven miljoen euro gaan kosten. Inmiddels is de schattig hiervoor al opgelopen tot tien miljoen.Het Herinneringscentrum heeft dus nog geen derde van het totaal bij elkaar gesprokkeld. Het hoopt nog op bijdragen van onder meer Brussel, het Prins Bernard Cultuurfonds, Het VSBfonds en het Mondriaan Fonds.Vorig jaar trok Herinneringscentrum Kamp Westerbork zo'n 168.000 euro bezoekers, iets minder dan het jaar daarvoor. Na de verbouwing moet het park zo'n 200.000 bezoekers verwelkomen."Sommige dingen overkomen je als provincie en dat dit voormalige kamp hier staat is geen keuze van ons geweest", vertelt gedeputeerde van provincie Drenthe Cees Bijl."Maar we kunnen nu wel kiezen wat we ermee doen en er goed mee omgaan. Het zwaartepunt van de bevrijding in Drenthe is in april 2020. Daar organiseren we omheen. Het is ook waarschijnlijk het laatste moment dat we kampoverlevenden of verzetsstrijders mee kunnen nemen in zo'n grote gebeurtenis."Vandaag werd ook bekend dat het vfonds 750.000 euro bijdraagt aan de viering van 75 jaar bevrijding in Drenthe.