GPS-dieven slaan toe in Zuidoost-Drenthe, tienduizenden euro's schade

In de nacht van woensdag op donderdag was het raak bij Lukkien in Odoornerveen. "Rond 4.00 uur ging het alarm, maar toen waren er al drie trekkers en een zelfrijdende veldspuit opengebroken. Vier GPS-systemen ben ik kwijt en daarbij ook nog inbraakschade. Dit is een kostenpost van 40.000 euro. Dat geld zou ik heel graag voor andere dingen gebruiken. Wat er via de verzekering terugkomt, is nog maar weer afwachten", zo zegt de teleurgestelde Rien Lukkien. "De schade is enorm en de machines moeten bovendien dagelijks gebruikt worden."